L’ombra dello scorpione | Josh Boone commenta il nuovo adattamento di Doug Liman

Mentre i romanzi di Stephen King sono stati spesso trasposti sul grande schermo, il suo iconico capolavoro The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione ) sta per ottenere il suo terzo adattamento, e uno dei creatori precedenti sta ora valutando la prossima versione. Il romanzo di King del 1978 è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui una pandemia mortale ha spazzato via il 99% della popolazione, lasciando i sopravvissuti a cavarsela da soli, mentre il misterioso Randall Flagg accumula un potente seguito a Las Vegas. 🔗 Leggi su Cinefilos.it