Lombardo Sampdoria il suo ritorno non è scontato! Trattativa in salita? Ecco le condizioni per il suo rientro

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lombardo Sampdoria, trattativa in salita: le ultimissime sulle condizioni per il rientro di ‘Popeye’”, ex storico del club La Sampdoria ha deciso di voltare pagina dopo l’esonero di Massimo Donati, ritenuto responsabile del difficile avvio di stagione in Serie B. La panchina blucerchiata passa ora a un nuovo tandem tecnico formato da due volti già . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lombardo sampdoria il suo ritorno non 232 scontato trattativa in salita ecco le condizioni per il suo rientro

© Calcionews24.com - Lombardo Sampdoria, il suo ritorno non è scontato! Trattativa in salita? Ecco le condizioni per il suo rientro

Leggi anche questi approfondimenti

lombardo sampdoria suo ritornoLombardo Sampdoria, il suo ritorno non è scontato! Trattativa in salita? Ecco le condizioni per il suo rientro - Lombardo Sampdoria, trattativa in salita: le ultimissime sulle condizioni per il rientro di ‘Popeye’”, ex storico del club La Sampdoria ha deciso di voltare pagina dopo l’esonero di Massimo Donati, ri ... Secondo calcionews24.com

lombardo sampdoria suo ritornoSampdoria, ritorno di Attilio Lombardo in stand-by. Il motivo - La Sampdoria ha ufficializzato il nuovo staff tecnico ma non c'è Attilio Lombardo. Si legge su clubdoria46.it

lombardo sampdoria suo ritornoSampdoria, Attilio Lombardo ha detto di sì, Tey e Walker non ancora. La situazione - Attilio Lombardo non ha dubbi: vuole tornare alla Sampdoria, manca l'ok di Joseph Tey e Nathan Walker. Si legge su clubdoria46.it

Cerca Video su questo argomento: Lombardo Sampdoria Suo Ritorno