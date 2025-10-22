L' Oktoberfest a Mariano Comense

Nel weekend, senza allontanarsi troppo da Monza, si può mangiare, bere e divertirsi nella più celebre delle manifestazioni. Birre selezionate, buon cibo e tanta musica accompagneranno infatti la prima edizione dell'Oktoberfest Marianese, organizzato da Proloco Mariano e Croce Bianca Mariano.

OKTOBERFEST Marianese Proloco Mariano Comense e Croce Bianca Mariano vi invitano alla prima edizione dell' , con il patrocinio della Città di Mariano Comense. 24-25-26 ottobre '25 Palatenda, Area delle feste

