L' occupazione nazi-fascista e la Resistenza di Forlì attraverso le carte della Repubblica sociale italiana
Nell’ambito delle celebrazioni legate all’anniversario della Liberazione, sabato 25 ottobre alle ore 10, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone l’incontro “Governo, Guerra e Resistenza. Forlì e Cesena attraverso le carte della Repubblica sociale italiana (1943-1944)”, al quale seguirà un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
