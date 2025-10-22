L' occupazione nazi-fascista e la Resistenza di Forlì attraverso le carte della Repubblica sociale italiana

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle celebrazioni legate all’anniversario della Liberazione, sabato 25 ottobre alle ore 10, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone l’incontro “Governo, Guerra e Resistenza. Forlì e Cesena attraverso le carte della Repubblica sociale italiana (1943-1944)”, al quale seguirà un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

