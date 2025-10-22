Certe immagini pesano più di mille parole. E la foto che Manuel Locatelli ha deciso di condividere sui social alla vigilia di Real Madrid–Juventus è una di quelle destinate a far discutere. Nello scatto, il centrocampista bianconero appare con lo sguardo concentrato e la fascia da capitano ben visibile al braccio. Nessuna didascalia, solo un’immagine. Ma basta quella per riempire di significati il silenzio. Un gesto non casuale, arrivato proprio mentre le voci di una panchina annunciata si fanno sempre più insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni, Igor Tudor avrebbe scelto di affidarsi a un centrocampo più fisico e di inserire dall’inizio McKennie, Thuram e Koopmeiners, lasciando fuori il numero 5. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Locatelli verso la panchina in Real Madrid-Juve: la FOTO con la fascia e quel messaggio che fa rumore