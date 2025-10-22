Locatelli verso la panchina in Real Madrid-Juve | la FOTO con la fascia e quel messaggio che fa rumore
Certe immagini pesano più di mille parole. E la foto che Manuel Locatelli ha deciso di condividere sui social alla vigilia di Real Madrid–Juventus è una di quelle destinate a far discutere. Nello scatto, il centrocampista bianconero appare con lo sguardo concentrato e la fascia da capitano ben visibile al braccio. Nessuna didascalia, solo un’immagine. Ma basta quella per riempire di significati il silenzio. Un gesto non casuale, arrivato proprio mentre le voci di una panchina annunciata si fanno sempre più insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni, Igor Tudor avrebbe scelto di affidarsi a un centrocampo più fisico e di inserire dall’inizio McKennie, Thuram e Koopmeiners, lasciando fuori il numero 5. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Verso #RealMadridJuve: secondo ‘@DiMarzio’, la #Juventus dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic #Juventus #RealMadridJuventus - X Vai su X
CiaoComo. . ? ULTIMA ORA - Annuncio del capo Protezione Civile Ciciliano:”Verso lo stato di emergenza per il maltempo nel comasco” Le sue parole poco fa a Cernobbio al fianco del Ministro per le disabilità Locatelli. Hanno preso parte, assieme altre a Vai su Facebook
Locatelli verso la panchina in Real Madrid Juve: intanto il capitano posta questa FOTO significativa sui social. Il messaggio enigmatico che non è passato inosservato - Messaggio enigmatico non passa inosservato Nonostante le voci sempre più insistenti che lo danno i ... Riporta juventusnews24.com
Locatelli-Tudor, rapporti tesi? Il centrocampista verso la panchina con il Real - Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ed Igor Tudor, tecnico bianconero, non avrebbero in questo momento un rapporto idilliaco. tuttojuve.com scrive
Panchina per Locatelli in Real Madrid-Juventus: e lui 'mostra' la fascia da capitano - Manuel Locatelli dovrebbe partire fuori contro il Real Madrid: messaggio sui social da parte del centrocampista. Segnala ilbianconero.com