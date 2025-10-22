Locatelli verso la panchina in Real Madrid Juve | intanto il capitano posta questa FOTO significativa sui social Il messaggio enigmatico che non è passato inosservato
Locatelli verso la panchina in Real Madrid Juve: intanto ha voluto pubblicare questa FOTO sui social. Messaggio enigmatico non passa inosservato. Nonostante le voci sempre più insistenti che lo danno in panchina per la super sfida di Champions League contro il Real Madrid, Manuel Locatelli ha voluto lanciare un segnale forte. Con una storia su Instagram, il centrocampista bianconero ha postato una sua foto con la fascia da capitano al braccio. PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVE Un segnale di appartenenza. In un momento a dir poco delicato per la Juventus, reduce da sei partite senza vittorie e in piena emergenza infortuni, la scelta di Igor Tudor di rinunciare al suo capitano designato farebbe discutere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
