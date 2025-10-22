Lobuono in Comune a Bari | incontro con i consiglieri di centrodestra

Il candidato alla presidenza della Regione Puglia è stato informato sulle principali criticità dell'area metropolitana di Bari e sulle priorità programmatiche per la città. Questa mattina Luigi Lobuono ha incontrato tutti i consiglieri comunali e municipali di centrodestra.Le indicazioni ricevute. 🔗 Leggi su Baritoday.it

PUGLIA Il segretario regionale Luigi De Mucci annuncia l’accordo elettorale per una lista comune del centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono: «Un’alleanza competitiva per cambiare rotta in Puglia» - facebook.com Vai su Facebook

Dopo mesi di rifiuti da tutte le parti, a venti giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste (e delle firme!!!) il centrodestra pugliese ha finalmente trovato il suo candidato: tal LUIGI LOBUONO. Un "civico" già candidato (perdente) al comune di Bari nel 200 - X Vai su X

Lobuono in Comune a Bari: incontro con i consiglieri di centrodestra - Il candidato al ruolo di governatore pugliese è stato informato sulle principali criticità presenti nell'area metropolitana e nel capoluogo regionale: l'analisi ha riguardato l'inefficienza della sani ... baritoday.it scrive

Lobuono incontra a Bari i consiglieri comunali di destra: “Gravi errori con le piste ciclabili” - Si alzano i toni della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali: il candidato per il centrodestra Luigi Lobuono incontra i consiglieri comunali baresi e punta il dito contro l’op ... Riporta trmtv.it

Regionali, l’esordio di Lobuono candidato del centrodestra: «Negli ultimi 20 anni solo slogan. Priorità lavoro e sicurezza» VIDEO - «Dobbiamo dare risposte concrete ai tanti giovani che partono, ma soprattutto garantire sicurezza ai nostri figli: quando attraversano le piazze non devono incontrare spacciatori o stupratori» ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it