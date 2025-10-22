Lo Strudelone torna ad addolcire Clusone | 56 metri di Strudel per fare del bene

Clusone. Sabato 25 ottobre via San Defendente a Clusone torna a riempirsi di profumi e sorrisi con lo “Strudelone”, la dolce manifestazione benefica organizzata dalla Pasticceria Duci di Clusone, giunta alla sua sesta edizione. Un appuntamento che unisce gusto, solidarietà e partecipazione attiva della comunità, nato con l’intenzione di realizzare un evento curioso e attrattivo a livello turistico e insieme sensibilizzare la comunità locale e i visitatori su temi sociali importanti, promuovendo allo stesso tempo la collaborazione tra le associazioni di volontariato del territorio, impegnate quotidianamente a sostegno di persone e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

