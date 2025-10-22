Lo ’strappo del Vulòn’ brucia ancora Ma ora la Carnevalesca vuole ricucire

Dopo mesi di silenzio, il " caso Vulón " torna d’attualità. Mentre la Carnevalesca è al lavoro per l’edizione 2026 del Carnevale, si riapre il capitolo legato alla storica maschera cittadina, che dallo scorso marzo ha visto allontanarsi il suo interprete, l’attore dialettale Simone Diotallevi, in seguito al malumore esploso durante l’ultimo "rogo del Pupo". A distanza di otto mesi da quello strappo, l’intenzione della Carnevalesca è chiara: prima di pensare a un sostituto, si tenterà di ricucire il rapporto. La presidente Valentina Bernardini ha infatti già contattato Diotallevi e ha fissato un incontro con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

