Lo ’strappo del Vulòn’ brucia ancora Ma ora la Carnevalesca vuole ricucire
Dopo mesi di silenzio, il " caso Vulón " torna d’attualità. Mentre la Carnevalesca è al lavoro per l’edizione 2026 del Carnevale, si riapre il capitolo legato alla storica maschera cittadina, che dallo scorso marzo ha visto allontanarsi il suo interprete, l’attore dialettale Simone Diotallevi, in seguito al malumore esploso durante l’ultimo "rogo del Pupo". A distanza di otto mesi da quello strappo, l’intenzione della Carnevalesca è chiara: prima di pensare a un sostituto, si tenterà di ricucire il rapporto. La presidente Valentina Bernardini ha infatti già contattato Diotallevi e ha fissato un incontro con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Domani torna in campo la Roma. La nostra Roma. La prima in casa, in quella competizione che ancora non abbiamo avuto il privilegio di toccare, ma che sentiamo nostra più di chiunque altro. Una coppa che ci hanno strappato dalle mani, che ci brucia dentro - facebook.com Vai su Facebook