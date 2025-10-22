Lo storico Mulino Ripamonti al centro dell’attenzione regionale

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata all’insegna della memoria storica e della valorizzazione del territorioquella che si è svolta oggi presso il Mulino Ripamonti 1863 di Mandello del Lario, in occasione della visita istituzionale del sottosegretario regionale all’autonomia Mauro Piazza e del consigliere regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

