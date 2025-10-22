Lo sport in campo contro il bullismo

Lo sport scende in campo contro il bullismo. Sabato alle 11, l’auditorium dell’Istituto Gramsci-Keynes di via Reggiana a Prato ospiterà l’incontro pubblico " Un Calcio al Bullismo ", una mattinata di confronto aperta a tutti, promossa da Italgronda Futsal Prato in collaborazione con Confartigianato Prato. L’obiettivo: dire un deciso "no" al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi tra i giovani, e favorire una riflessione condivisa che coinvolga scuole, famiglie e realtà sportive. L’iniziativa nasce dall’esperienza di Confartigianato Sport, progetto che unisce impresa e mondo sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sport in campo contro il bullismo

