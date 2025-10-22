Lo SPID tra numeri dati e prospettive | ecco le novità che entreranno in vigore entro il 2027

Lo SPID rappresenta oggi uno dei pilastri fondamentali della digitalizzazione italiana. A dieci anni dal suo debutto, il sistema ha raggiunto dei numeri che confermano la sua centralità nella vita amministrativa e quotidiana del Paese. Attualmente sono oltre 41 milioni gli italiani che posseggono un'identità SPID attiva: un dato che evidenzia una diffusione capillare e una fiducia oramai consolidata nei confronti di questo strumento. La sua crescita continua, con una media di 52 mila nuove identità rilasciate ogni settimana, il che testimonia un utilizzo costante e una progressiva maturità digitale della popolazione tricolore.

