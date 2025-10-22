Lo speaker internazionale Robert Jhonson ad Arezzo per i giovani imprenditori di Confesercenti

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo per la tappa aretina del tour mondiale “La via invisibile” di Robert Jhonson. Tutto esaurito all'hotel Etrusco per l'evento organizzato da Luca Cacioli, Elisa Barbagli in collaborazione con il gruppo Giovani imprenditori di Confesercenti Arezzo con il patrocinio della Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Robert Jhonson relatore d’eccezione per gli studenti astigiani nel progetto “Finanza Amica” promosso dal Rotary Club di Asti - Riprendono gli incontri di “Finanza Amica” promossi e organizzati dal Rotary club di Asti, rivolti a studenti e studentesse delle scuole superiori astigiane. Come scrive atnews.it

Ad Alba una delle sei conferenze italiane di Robert Jhonson - Una di queste, organizzata da Canale ecologia con il patrocinio della Banca d’Alba, dal titolo “La nostalgia del senso” ... Segnala targatocn.it

Robert Jhonson, life trainer di Bill Clinton, Bill Gates e Angelina Jolie ospite del Festival delle Economie del terzo Millennio - 25 settembre 2015 – Ha collezionato esperienze in tutto il mondo, parla fluentemente sette lingue, ha fatto da life coach ad alcuni dei più importanti leader del XX secolo, tra cui l’ex presidente ... Scrive mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Speaker Internazionale Robert Jhonson