Lo spaccio nei boschi Pusher sì ma in corriera
I ritrovamenti di armi nei bivacchi, così come le sassate, sabato scorso, all’indirizzo del deputato della Lega Eugenio Zoffili che con un gruppo di volontari si trovava per una giornata di pulizia dei cosiddetti "boschi della droga" tra Colico e Piantedo mostra ciò che per le forze dell’ordine è da mesi, ormai, un dato di fatto, ovvero la difesa delle proprie piazze di spaccio da parte dei pusher, sia nei confronti di chi le vorrebbe smantellare, sia verso bande rivali. Sebbene l’attenzione sia sempre alta e le operazioni che portano ad arresti e sequestri di sostanze e denaro si susseguano, il fenomeno in provincia di Sondrio, anche per la sua stessa conformazione, pare ben lungi dall’essere sradicato in modo definitivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
