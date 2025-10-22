Lo sfogo di Conte | L' anno scorso non c' erano egoismi ora
Dopo la pesante sconfitta contro il Psv in Champions League, Antonio Conte non ha usato mezzi termini in conferenza stampa, chiedendo alla squadra di "alzare i giri" e di ritrovare quello spirito di squadra che in questo inizio di stagione sembra essere svanito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Tante cose MONTATE in modo spudorato, i napoletani non vanno presi per il c**o" Il duro sfogo di Antonio Conte dopo PSV-Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Lo sfogo di Antonio Conte. Napoli e i suoi tifosi non vanno presi in giro: tutti i giocatori devono tornare a pensare al bene della squadra, come fatto l'anno scorso ? 1/6 - X Vai su X
VIDEO/ “I napoletani non devono essere presi per il c…o”: lo sfogo di Conte diventa virale - Duro e lucido nell’analisi Antonio Conte dopo la pesante sconfitta del Napoli sul campo del PSV Eindhoven. Lo riporta msn.com
Conte: «Qualcuno a Napoli butta fumo, i napoletani non devono essere presi per il c...» - 2 in Champions League contro il Psv: «Troppi nuovi giocatori, siamo stati obbligati. Da corriere.it
Conte, sfogo a sorpresa a Sky: “9 acquisti sono stati troppo!” - Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “C’è sicuramente delusione, ma queste situazioni ... tuttonapoli.net scrive