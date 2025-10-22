Lo sfogo di Conte | L' anno scorso non c' erano egoismi ora

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pesante sconfitta contro il Psv in Champions League, Antonio Conte non ha usato mezzi termini in conferenza stampa, chiedendo alla squadra di "alzare i giri" e di ritrovare quello spirito di squadra che in questo inizio di stagione sembra essere svanito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lo sfogo di conte l anno scorso non c erano egoismi ora

© Gazzetta.it - Lo sfogo di Conte: "L'anno scorso non c'erano egoismi, ora..."

News recenti che potrebbero piacerti

sfogo conte anno scorsoVIDEO/ “I napoletani non devono essere presi per il c…o”: lo sfogo di Conte diventa virale - Duro e lucido nell’analisi Antonio Conte dopo la pesante sconfitta del Napoli sul campo del PSV Eindhoven. Lo riporta msn.com

sfogo conte anno scorsoConte: «Qualcuno a Napoli butta fumo, i napoletani non devono essere presi per il c...» - 2 in Champions League contro il Psv: «Troppi nuovi giocatori, siamo stati obbligati. Da corriere.it

sfogo conte anno scorsoConte, sfogo a sorpresa a Sky: “9 acquisti sono stati troppo!” - Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “C’è sicuramente delusione, ma queste situazioni ... tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Sfogo Conte Anno Scorso