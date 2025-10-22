«C reare un simbolo duraturo e significativo di civiltà e pace per celebrare Gorizia e Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025. Cesvi: «La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza» X Un’opera che andasse oltre l’evento per diventare un faro identitario per il territorio, riflettendo la storia di confine, le sue ferite e, soprattutto, la sua rinascita come ponte tra culture e nazioni»: perseguendo quest’obiettivo, l’artista e designer Celia Stefania Centonze ha ideato e realizzato l’opera di arte pubblica, GO! Pharus, inaugurata lo scorso 18 ottobre a Gorizia. Leggi anche › Chemnitz, Nova Gorica e Gorizia: alla scoperta delle capitali europee della cultura 2025 Si tratta di un obelisco contemporaneo, alto dieci metri, che unisce forza architettonica e profondità spirituale, tra passato e futuro, diffondendo la luce della cultura come strumento di riconciliazione e confronto in uno dei luoghi più emblematici del territorio, nel piazzale simbolo della frontiera, a ridosso del confine con la Slovenia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo scorso 18 ottobre, nel piazzale simbolo della frontiera, è stata inaugurata quest’opera pubblica, realizzata dall’artista Celia Stefania Centonze. Un obelisco contemporaneo che celebra Gorizia e Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025, e simboleggia il dialogo culturale, oltre ogni confine