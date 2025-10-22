Lo scontrino l' ho preso io? Sì certo Sempio va in tv per confermare l' alibi
La notizia del giorno è che a dai Carabinieri di via della Moscova a Milano si è presentato un testimone del caso di Garlasco, il quale avrebbe fornito agli investigatori una testimonianza, che viene definita "granitica", sul famoso scontrino del parcheggio di Vigevano che Andrea Sempio avrebbe preso la mattina del 13 agosto 2007. Il testimone a verbale ha spiegato di avere una conoscenza diretta del fatto che a Sempio quel tagliando sarebbe stato fornito e che quindi, non lo avrebbe ritirato lui. Avrebbe fornito prove documentali e la sua ricostruzione sarebbe stata considerata attendibile, tanto che la procura di Pavia starebbe già lavorando per trovare i riscontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
«Sarebbe stata una cosa migliore se avesse destato sospetti all’epoca. Lo scontrino me lo hanno chiesto un anno dopo e di video non ce ne erano più. Ma l’ho preso io» - facebook.com Vai su Facebook
Andrea #Sempio rompe il silenzio sullo scontrino: “L’ho preso io. Sarebbe stato meglio se…”. Cosa svela #garlasco #chilhavisto #rai3 #22ottobre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/10/22/news/garlasco-andrea-sempio-scontrino-alibi-chi-lha-vi - X Vai su X
"Lo scontrino l'ho preso io? Sì, certo". Sempio va in tv per confermare l'alibi per il delitto di Garlasco - Nell'intervista di Chi l'ha visto, Sempio conferma la propria verità e si sbottona sull'ex avvocato difensore: "Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno" ... ilgiornale.it scrive
Andrea Sempio: «Ho preso io lo scontrino». Perché è stato indagato - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, risponde in un'intervista a Chi l'ha visto? Come scrive ilmessaggero.it
Garlasco, Sempio parla in tv: "Ho preso io lo scontrino del parcheggio" - ' nel giorno in cui un testimone metterebbe in dubbio l'alibi del 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. adnkronos.com scrive