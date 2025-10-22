La notizia del giorno è che a dai Carabinieri di via della Moscova a Milano si è presentato un testimone del caso di Garlasco, il quale avrebbe fornito agli investigatori una testimonianza, che viene definita "granitica", sul famoso scontrino del parcheggio di Vigevano che Andrea Sempio avrebbe preso la mattina del 13 agosto 2007. Il testimone a verbale ha spiegato di avere una conoscenza diretta del fatto che a Sempio quel tagliando sarebbe stato fornito e che quindi, non lo avrebbe ritirato lui. Avrebbe fornito prove documentali e la sua ricostruzione sarebbe stata considerata attendibile, tanto che la procura di Pavia starebbe già lavorando per trovare i riscontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Lo scontrino l'ho preso io? Sì, certo". Sempio va in tv per confermare l'alibi