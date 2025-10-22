Lo scontrino è mio non c’è dubbio | Andrea Sempio smentisce il presunto super testimone
Garlasco (Pavia), 22 ottobre 2025 – Intervistato da Chi l’ha visto? nella puntata che andrà in onda questa sera, Andrea Sempio ha parlato del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. “Sì, certo", ha risposto alla domanda se l’avesse preso lui, o no, la mattina in cui è stata uccisa Chiara Poggi. E su questo "no", non c'è alcun dubbio. I dubbi li avrebbe invece sollevati un supertestimone ascoltato nella caserma dei carabinieri in via Moscova a Milano, come riportato da Il Corriere e la Repubblica: “ Lo scontrino del parcheggio a Vigevano non è di Sempio”. La strana storia dello scontrino di Sempio e quell’intercettazione con papà: “Ne abbiamo cannata una”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
