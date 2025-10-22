Lo scontrino del parcheggio non è di Sempio | spunta un nuovo testimone nel caso del delitto di Garlasco

Gli inquirenti che indagano su Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso per la morte di Chiara Poggi nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, avrebbero rintracciato un testimone mai sentito finora. Questo avrebbe raccontato che a fare il tagliando del parcheggio a Vigevano, presentato dal 37enne come alibi, non sarebbe stato lui. Se fosse vero cadrebbe la versione dei Sempio che sostengono che la mattina dell'omicidio l'allora 19enne non era a Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

