Lo sciame sismico al largo del Gargano non si arresta | nuova scossa di terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a 11 km da Lesina, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 7.06 di oggi, mercoledì 22 ottobre, al largo della Costa Garganica. L'evento sismico è l'ultimo di una serie di scosse che periodicamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it