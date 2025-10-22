Lo scacco matto di Trump | per rovesciarlo tocca usare le sue armi
Due fotografie dai coloratissimi cortei No Kings che ho trovato affiancate in una delle tante gallerie sui siti d’informazione americani. Nella prima si vede un cartello con la sagoma di una corona obliterata da una croce rossa, il simbolo più diffuso delle proteste dei giorni scorsi; la seconda mostra invece un manifestante con la maschera di Pennywise, il pagliaccio maligno tutto denti di It di Stephen King, che regge un altro cartello con la scritta “Clowns killing democracy” marchiata da una croce nera. No al re, no al buffone. Abbasso la corona, abbasso il berretto a sonagli. L’accoppiamento è senz’altro giudizioso, e mostra nel modo più icastico possibile lo scacco matto che Donald Trump ha fatto a tutti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Atuttotondo Scacco Matto Nell'ambito del progetto “Atuttotondo” a valere sul bando "Educare in Comune" del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si comunica quanto segue: A partire dal 20 ottobre 2025 sono aperte le iscrizioni al corso "Atuttotondo Sc - facebook.com Vai su Facebook
Lo scacco matto di Trump: per rovesciarlo tocca usare le sue armi - Il re del carnevale si può affrontare solo usando gli strumenti del carnevale: la satira, la parodia, la maschera, lo sberleffo. Segnala ilfoglio.it
Putin e lo scacco a Trump - A quattro mesi dall’insediamento alla Casa Bianca il corteggiamento negoziale di Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin non ha ancora portato a reali passi avanti verso la tregua in Ucraina ma ... Secondo repubblica.it
Scacco matto! - Questo articolo è uscito nel gennaio 2020 sul numero 4 di Internazionale Kids. Segnala internazionale.it