Due fotografie dai coloratissimi cortei No Kings che ho trovato affiancate in una delle tante gallerie sui siti d’informazione americani. Nella prima si vede un cartello con la sagoma di una corona obliterata da una croce rossa, il simbolo più diffuso delle proteste dei giorni scorsi; la seconda mostra invece un manifestante con la maschera di Pennywise, il pagliaccio maligno tutto denti di It di Stephen King, che regge un altro cartello con la scritta “Clowns killing democracy” marchiata da una croce nera. No al re, no al buffone. Abbasso la corona, abbasso il berretto a sonagli. L’accoppiamento è senz’altro giudizioso, e mostra nel modo più icastico possibile lo scacco matto che Donald Trump ha fatto a tutti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo scacco matto di Trump: per rovesciarlo tocca usare le sue armi