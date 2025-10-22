livio petitto ufficializza la candidatura alle regionali con forza italia

Tempo di lettura: < 1 minuto Livio Petitto ha firmato l’accettazione della sua candidatura nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni regionali della Campania. Un passaggio significativo nel percorso politico dell’esponente irpino, che conferma il suo impegno al fianco del territorio e dei cittadini. La candidatura è stata condivisa con il segretario provinciale del partito, Angelo Antonio D’Agostino, e con il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, entrambi ringraziati da Petitto per la fiducia e la vicinanza. “Continuerò a mettere la stessa passione, la stessa dedizione e lo stesso impegno di sempre al servizio della mia Irpinia e di tutti i territori della nostra regione — ha dichiarato Petitto —. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

