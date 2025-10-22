Liverpool bloccato in aeroporto calciatori nell'area partenze per quattro ore | cosa è successo

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I problemi tecnici al volo privato hanno costretto il Liverpool a restare in aeroporto per quattro ore. Niente conferenza stampa e rifinitura in vista del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

liverpool bloccato aeroporto calciatoriLiverpool bloccato in aeroporto, calciatori nell’area partenze per quattro ore: cosa è successo - I problemi tecnici al volo privato hanno costretto il Liverpool a restare in aeroporto per quattro ore. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Bloccato Aeroporto Calciatori