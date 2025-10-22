Liverpool bloccato in aeroporto calciatori nell'area partenze per quattro ore | cosa è successo
I problemi tecnici al volo privato hanno costretto il Liverpool a restare in aeroporto per quattro ore. Niente conferenza stampa e rifinitura in vista del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League, Inter quarta dopo 2 giornate. La sorpresa è il Qarabag a punteggio pieno. Dopo il Liverpool sconfitto del Galatasaray, frena anche il Manchester City, bloccato sul 2-2 dal Monaco. Barcellona-Psg 1-2 nel big match di giornata - X Vai su X
Scattano le proteste pro-Pal in tutta Italia dopo l’attacco israeliano alla Flotilla diretta verso Gaza. A Livorno, come in molte città, manifestanti hanno bloccato strade e snodi ferroviari. Da Milano a Napoli cortei spontanei, sit-in e mobilitazioni. I sindacati annunci - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool bloccato in aeroporto, calciatori nell’area partenze per quattro ore: cosa è successo - I problemi tecnici al volo privato hanno costretto il Liverpool a restare in aeroporto per quattro ore. Scrive fanpage.it