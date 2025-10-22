LIVE Sinner in campo alle 17.30 Debutto a Vienna contro Altmaier
Jannik torna in campo in terra europea contro il tedesco. Terzo match di giornata, prima di lui vittorie di Berrettini e Cobolli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Jannik Sinner torna in campo dopo il successo nel Six Kings slam: sfida al tedesco Altmaier leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/21/jannik-sinner-torna-in-campo-dopo-il-successo-nel-six-kings-slam-sfida-al-tedesco-altmaier/ - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna in campo #Sinner dopo il titolo al Six Kings Slam - X Vai su X
Sinner-Cilic 6-2 6-2, Jannik al secondo turno a Pechino, affronterà Atmane - Sinner si mette avanti, vento in poppa per la partita d'esordio di Jannik che mantiene la battuta successivamente e si porta ... Segnala fanpage.it