LIVE Sinner in campo alle 17.30 Debutto a Vienna contro Altmaier

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik torna in campo in terra europea contro il tedesco. Terzo match di giornata, prima di lui vittorie di Berrettini e Cobolli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live sinner in campo alle 1730 debutto a vienna contro altmaier

© Gazzetta.it - LIVE Sinner in campo alle 17.30. Debutto a Vienna contro Altmaier

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sinner-Cilic 6-2 6-2, Jannik al secondo turno a Pechino, affronterà Atmane - Sinner si mette avanti, vento in poppa per la partita d'esordio di Jannik che mantiene la battuta successivamente e si porta ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Campo 1730