LIVE Sinner-Altmaier ATP Vienna 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 18:01 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra i due con l’altoatesino avanti per 2-1. 17:57 Gran terzo set del russo, che si impone per 6-2 e balza al secondo turno. Poco meno di 20 minuti dunque all’ingresso in campo di Sinner ed Altmaier. 17.20 Medvedev e Borges sono un set pari, è appena terminato il secondo parziale. Dunque occorrerà ancora attendere per Sinner. 15:20 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it
