17.20 Medvedev e Borges sono un set pari, è appena terminato il secondo parziale. Dunque occorrerà ancora attendere per Sinner. 15:20 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Altmaier. Appena concluso sul Centrale il match inaugurale di quest'oggi con la convincente vittoria di Matteo Berrettini sull'australiano Popyrin. Dopo Medvedev-Borges, ed in ogni caso non prima delle 17.30, sarà la volta dell'azzurro. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier.

© Oasport.it - LIVE Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: inizio ritardato, si prolunga la sfida precedente