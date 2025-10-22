LIVE Sinner-Altmaier ATP Vienna 2025 in DIRETTA | inizia il nuovo cammino del n2 del mondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’italiano che conduce per 2-1. Nel 2023 infatti il teutonico si impose a sorpresa per 3-2 al secondo turno del Roland Garros. L’ultimo precedente risale a sole due settimane fa quando il numero 2 ATP rifilò un duplice 6-3 al prossimo rivale in quel di Shanghai. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra il ceco Tomas Machac e Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
