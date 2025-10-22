LIVE Sinner-Altmaier ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il n2 del mondo in campo dopo Medvedev-Borges

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 15:20 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Altmaier. Appena concluso sul Centrale il match inaugurale di quest’oggi con la convincente vittoria di Matteo Berrettini sull’australiano Popyrin. Dopo Medvedev-Borges, ed in ogni caso non prima delle 17.30, sarà la volta dell’azzurro. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il n.2 del mondo in campo dopo Medvedev-Borges

Argomenti simili trattati di recente

Sinner-Altmaier all'ATP Vienna, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

Jannik Sinner torna in campo dopo il successo nel Six Kings slam: sfida al tedesco Altmaier leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/21/jannik-sinner-torna-in-campo-dopo-il-successo-nel-six-kings-slam-sfida-al-tedesco-altmaier/ Vai su Facebook

Sinner-Altmaier oggi in diretta Tv, Atp Vienna 2025: dove vederla, orario, l’attacco choc di Bruno Vespa (con scivolone) - mercoledì 22 ottobre – il debutto del tennista altoatesino all'Atp 500 di Vienna: l’orario, il canale in chiaro e le polemiche. Secondo libero.it

Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'ATP di Vienna in tempo reale - Il tennista azzurro torna in campo dopo il trionfo al Six Kings Slam in Arabia Saudita dove in finale ha battuto Alcaraz ... Si legge su tuttosport.com

Sinner-Altmaier all'Atp Vienna, dove vedere in tv e streaming - Jannik Sinner affronta mercoledì 22 ottobre il tedesco Daniel Altmaier nel 1° turno del torneo Atp 500 di Vienna. Da sport.sky.it