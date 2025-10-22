LIVE Sinner-Altmaier 6-0 4-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro veleggia verso la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 30-15 Risposta aggressiva di dritto e colpo in contropiede vincente di Jannik. 30-0 ACE Altmaier. 15-0 Prima vincente del tennista di Kempen. 5-1 Game Sinner. Il tedesco stecca la risposta di rovescio e serve per rimanere nel match. 40-0 Ottimo dritto inside out in uscita dal servizio dell’italiano. 30-0 Scappa via il rovescio incrociato di Altmaier. 15-0 ACE Sinner, il quinto. 4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Se ne va il rovescio del teutonico. C’è il doppio break! 40-AD Palla del doppio break Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Altmaier 6-0 4-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro veleggia verso la vittoria

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'ATP di Vienna in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Altmaier all'ATP Vienna, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

LIVE Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: inizio ritardato, si prolunga la sfida precedente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Come scrive oasport.it

Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'ATP di Vienna in tempo reale - Il tennista azzurro torna in campo dopo il trionfo al Six Kings Slam in Arabia Saudita dove in finale ha battuto Alcaraz ... tuttosport.com scrive

Sinner-Altmaier diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - 51 Atp), mentre non si placano le polemiche per la sua rinuncia alla Davis: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su msn.com