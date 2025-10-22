LIVE Sinner-Altmaier 6-0 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 0-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio del tennista di Kempen. 3-1 Game Sinner. Servizio e morbida smorzata vincente dell’azzurro, che conferma comodamente il break. 40-0 Dritto lungolinea ed altro smash solido dell’italiano. 30-0 Servizio e smash a segno per Jannik. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto del tedesco. 2-1 BREAK SINNER! Arriva la stecca di rovescio in uscita dal servizio di Altmaier, che cede la battuta anche nel secondo set. 40-AD Palla break Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Altmaier 6-0 2-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

