LIVE Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | super sfida tra Antropova ed Egonu!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valida per la Serie A1 del campionato femminile di pallavolo. L’incontro si preannuncia essere scoppiettante ed è difficile affermare con certezza il nome di una squadra favorita rispetto all’altra: forse, visto lo stato di forma, la squadra di Paola Egonu, fresca vincitrice della Supercoppa italiana contro l’Imoco Volley Conegliano. L’inizio di stagione di Scandicci non è stato dei migliori: dopo le vittorie nelle prime due giornate rispettivamente per 1-3 nel campo del Monviso e per 3-1 contro Perugia è arrivata la pesantissima sconfitta subita nel campo di Cuneo per 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A1 Tigotà – Mercoledì gli anticipi della tredicesima giornata: Monviso ospita Conegliano, big match Scandicci-Milano Leggi la news - X Vai su X
? #SerieA1Tigotà Mercoledì gli anticipi della tredicesima giornata: Monviso ospita Conegliano, big match Scandicci-Milano Le due partite anticipate a causa del Mondiale per Club. Diretta DAZN e VBTV per Monviso-Conegliano dalle 20, alle 20.30 Scandi - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scrive oasport.it
A che ora Scandicci-Milano e Monviso-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canali tv, streaming - Due partite dal fascino assoluto apriranno una serata che sa di playoff e di ... Scrive oasport.it
Pinerolo-Conegliano e Scandicci-Milano, anteprima della 13a giornata - Ancora due appuntamenti per l' A1 femminile che domani, mercoledì 22 ottobre, manderà in scena due match valevoli per la 13a giornata di andata. Lo riporta tuttosport.com