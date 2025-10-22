LIVE Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | super sfida tra Antropova ed Egonu!

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valida per la Serie A1 del campionato femminile di pallavolo. L’incontro si preannuncia essere scoppiettante ed è difficile affermare con certezza il nome di una squadra favorita rispetto all’altra: forse, visto lo stato di forma, la squadra di Paola Egonu, fresca vincitrice della Supercoppa italiana contro l’Imoco Volley Conegliano. L’inizio di stagione di Scandicci non è stato dei migliori: dopo le vittorie nelle prime due giornate rispettivamente per 1-3 nel campo del Monviso e per 3-1 contro Perugia è arrivata la pesantissima sconfitta subita nel campo di Cuneo per 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live scandicci milano a1 volley femminile 2026 in diretta super sfida tra antropova ed egonu

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: super sfida tra Antropova ed Egonu!

News recenti che potrebbero piacerti

live scandicci milano a1Dove vedere in tv Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scrive oasport.it

A che ora Scandicci-Milano e Monviso-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canali tv, streaming - Due partite dal fascino assoluto apriranno una serata che sa di playoff e di ... Scrive oasport.it

live scandicci milano a1Pinerolo-Conegliano e Scandicci-Milano, anteprima della 13a giornata - Ancora due appuntamenti per l' A1 femminile che domani, mercoledì 22 ottobre, manderà in scena due match valevoli per la 13a giornata di andata. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Scandicci Milano A1