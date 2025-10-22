LIVE Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della sfida tra Egonu ed Antropova!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 20.10 Buonasera amici di OA Sport, sta per iniziare il big match del campionato femminile di pallavolo tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano! Mancano circa venti minuti! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valida per la Serie A1 del campionato femminile di pallavolo. L’incontro si preannuncia essere scoppiettante ed è difficile affermare con certezza il nome di una squadra favorita rispetto all’altra: forse, visto lo stato di forma, la squadra di Paola Egonu, fresca vincitrice della Supercoppa italiana contro l’Imoco Volley Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

