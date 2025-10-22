LIVE Scandicci-Milano 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane dominano le fresche campionesse della Supercoppa italiana!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 22.08 Ottima prova di Scandicci che, dopo un inizio turbolento, ha dimostrato che può dire la sua in campionato battendo una Milano forse appagata dalla vittoria in Supercoppa e demolita tatticamente. Alle toscane bastano i 16 punti di Antropova, i 14 di Skinner, i 10 di Weitzel, i 7 di Graziani, i 4 di Bosetti e i 2 di Ognjenovic e Ruddins per battere le lombarde! 25-23 VINCE SCANDICCI!! LE TOSCANE DOMINANO MILANO!! Weitzel chiude i giochi dopo la ricezione sbagliata della squadra che ha appena vinto la Supercoppa italiana! 24-23 Diagonale di Antropova! Match point per Scandicci! 23-23 Skinner sbaglia al servizio! Time-out chiamato da Milano! 23-22 Non passa la pipe di Lanier! Milano spreca una grandissima occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it
