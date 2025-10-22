CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 7-5 Graziani si becca il muro di Kurtagic. 7-4 Errore in battuta di Skinner! Time-out per Lavarini! 7-3 Colpo vincente in posto sei per Antropova! 6-3 Esce il servizio di Ognjenovic. 6-2 Diagonale strettissima di Skinner! 5-2 Antropova con la diagonale. 4-2 Colpo vincente di Egonu! 4-1 Weitzel trova il vincente. 3-1 Primo tempo di Kurtagic! 3-0 Ancora la statunitense con il mani out. 2-0 Skinner contrattacca e trova la diagonale. 1-0 Il primo attacco di Milano è di Lanier ma la palla esce! INIZIA IL TERZO SET! 25-22 SCANDICCI VA AVANTI DUE A ZERO!!! Le toscane vincono anche il secondo set grazie al mani out trovato dalla perfetta Antropova! 24-22 Egonu trova la diagonale, restano due set point a Scandicci! Time-out Milano! 24-21 Antropova sfonda il muro di Milano e manda Scandicci ad un passo dal set! Tre palle per vincere il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: il terzo set vede ancora avanti le padrone di casa! 7-3