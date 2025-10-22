LIVE Scandicci-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane avanti anche nel secondo set 19-16!

Oasport.it | 22 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE  20.00 23-21 Skinner manda in rete la battuta. 23-20 Lanier sbaglia in ricezione, ace di Scandicci! 22-20 Sbaglia al servizio Miner, entrata per la battuta. 21-20 Ognjenovic sbaglia al servizio! 21-19 Il muro di Scandicci su Egonu, che non riesce a gestire un pallone basso da Bosio! 20-19 Questa volta è perfetto l’attacco della capitana di Milano! 20-18 Egonu trova l’attacco vincente ma pesta la linea dei tre metri. 19-18 Ace di Pietrini, punto importantissimo! 19-17 Primo tempo di Kurtagic! Time out Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

