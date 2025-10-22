LIVE Scandicci-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa vincono il primo set 25-23!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 12-10 Antropova trova il colpo deviato dal muro! 11-10 Il punto è di Milano, la statunitense ha commesso invasione di rete. Milano chiama il videocheck cercando di capire se Skinner ha toccato o no la rete nel momento del colpo! 12-9 Skinner chiude l’azione con la schiacciata di prima intenzione. 11-9 La parallela di Egonu è imprendibile. 11-8 Antropova chiude il colpo e mette la diagonale dentro i tre metri. 10-8 Pietri trova un altro mani out. 10-7 Danesi sbaglia al servizio. Vi comunichiamo che hanno risolto il problema al videocheck! 9-7 Esce il servizio di Graziani. 🔗 Leggi su Oasport.it

