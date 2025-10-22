LIVE Scandicci-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa si avvicinano al primo set! 21-19

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 24-23 Il primo se ne va con la parallela di Egonu. 24-22 Antropova manda Scandicci a due set point. 23-22 Skinner lascia scorrere il colpo di Kurtagic ma la palla finisce sulla riga. 23-21 Antropova trova la diagonale. 22-21 Danesi trova un primo tempo sporco. 22-20 La difesa di Egonu è lunga e Skinner può chiudere. 21-20 Esce il servizio di Weitzel. Time-out per Milano che ora è in difficoltà. 21-19 Ace di Weitzel, il secondo di fila. 20-19 Servizio vincente delle padrone di casa. 19-19 Bosio manda in rete il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

