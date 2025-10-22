LIVE Scandicci-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse della Supercoppa italiana spingono nel primo set! 15-18
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 Time-out Scandicci. 15-18 Mani fuori trovato da Lanier. 15-17 Milano trova il +2 con il mani out di Egonu. 15-16 MURO MILANO SU ANTROPOVA! 15-15 Lanier non trova il campo con la diagonale! 14-15 Egonu trova le mani del muro ed esce da una situazione complicata. 14-14 Diagonale precisa di Bosetti. 13-14 Palla corta di Egonu! Time-out Milano! 13-13 Egonu spinge il pallone sul muro avversario ma trova l’asta! 12-13 ACE DI SKINNER! 11-13 Diagonale pazzesca di Antropova! 10-13 Graziani chiude l’azione con il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: duello titanico tra Antropova ed Egonu! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO- oasport.it scrive