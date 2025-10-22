CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 20.27 Lo speaker del Pala Big Mat di Firenze sta annunciando le giocatrici! 20.25 Manca poco all’inizio del match! 20.21 A proposito dell’Imoco Volley Conegliano, le campionesse d’Italia proprio in questo momento sono alle prese con la Whas4green Monviso Volley, contro la quale sta vincendo 9-23 il primo set. 20.18 La favorita del match, verosimilmente, è la Numia Vero Volley Milano, freschissima vincitrice della Supercoppa italiana contro l’IMoco Volley Conegliano, con Egonu e compagne che hanno battuto le Pantere di Santarelli 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Pala Big Mat di Firenze!