LIVE Real Madrid-Juventus Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Tudor lascia in panchina Conceicao!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 19.55 Ecco le formazioni ufficiali: REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Bellingham; Guler, Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor 19.54 Buonasera e benvenuti alla diretta di Real Madrid-Juventus. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Real Madrid-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Tudor recupera Miretti e Zhegrova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Real Madrid-Juventus, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Tudor lascia in panchina Conceicao!

