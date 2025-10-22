LIVE Real Madrid-Juventus Champions League calcio 2026 in DIRETTA | in bilico la panchina di Tudor
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Real Madrid-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Tudor recupera Miretti e Zhegrova. Il match del Sinigaglia ha fatto rima con sconfitta. Prima partita persa stagionale per la Juventus di Tudor, che aveva comunque già rischiato pericolosamente nelle precedenti partite pareggiate, ben cinque che ricorda molto l’anno scorso. La sconfitta di Como si è disputata a pochi giorni da uno degli impegni più complicati di questa prima parte di stagione, ossia quello previsto per oggi contro i campioni del Real Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it
