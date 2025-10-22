LIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Mbappé vicino al raddoppio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 92? Juventus che non sembra averne per arrivare al gol. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? La Juventus prova il tutto per tutto. 86? Fuori Cambiaso e dentro Kostic nella Juventus. 84? Infortunio per Asencio, dentro Gonzalo nel Real Madrid. 82? Fuori Vinicius e Brahim Diaz, dentro Fran Garcia e Mastantuono nel Real Madrid. 80? Juventus e Real Madrid pensano agli ultimi cambi. 78? Openda viene bloccato al momento del tiro. 76? Fuori Yildiz, Koopmeiners e Vlahovic, dentro Locatelli, Openda e David nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
LIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions 2025/2026: Di Gregorio Super Salvataggio - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Lo riporta stadiosport.it