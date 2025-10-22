LIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | decide il gol di Bellingham
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 22.55 La Juventus perde una partita ben giocata ma con poco cinismo sotto porta, il Real Madrid spreca le occasioni nitide e si fa mettere paura dai bianconeri. 95? Finisce la partita Real Madrid-Juventus 1-0. 94? Kostic mette paura al Real Madrid con un tiro da fuori. 92? Juventus che non sembra averne per arrivare al gol. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? La Juventus prova il tutto per tutto. 86? Fuori Cambiaso e dentro Kostic nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
