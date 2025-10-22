LIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Bellingham approfitta di un palo di Vinicius!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 68? Mbappé da fuori area, blocca Di Gregorio. 66? Destro di Yildiz, para Courtois. 64? Dentro Conceicao per Thuram nella Juventus. 62? Ammonito Brahim Diaz, fallo su Thuram. 60? Gol di Bellingham dopo un palo di Vinicius, Real Madrid-Juventus 1-0. 58? Cambiaso con il sinistro impegna Courtois. 56? Ci prova anche Valverde, respinge la difesa bianconera. 54? Destro di Vinicius murato. 52? Vlahovic tutto solo sbaglia il gol del vantaggio. 50? Esterno di Yildiz che finisce fuori. 48? Kalulu viene murato con il destro. 🔗 Leggi su Oasport.it
