LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Vlahovic vicino al gol!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 56? Ci prova anche Valverde, respinge la difesa bianconera. 54? Destro di Vinicius murato. 52? Vlahovic tutto solo sbaglia il gol del vantaggio. 50? Esterno di Yildiz che finisce fuori. 48? Kalulu viene murato con il destro. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Resistenza bianconera, buon inizio ma poi il Real Madrid prende il sopravvento con la sua qualità di palleggio. Decisivo Di Gregorio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Real Madrid-Juventus 0-0. 43? Spinge ancora il Real Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
LIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions 2025/2026: Bellingham Sblocca Real Madrid Juventus - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Da stadiosport.it