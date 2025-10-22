LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Vlahovic vicino al gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 56? Ci prova anche Valverde, respinge la difesa bianconera. 54? Destro di Vinicius murato. 52? Vlahovic tutto solo sbaglia il gol del vantaggio. 50? Esterno di Yildiz che finisce fuori. 48? Kalulu viene murato con il destro. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Resistenza bianconera, buon inizio ma poi il Real Madrid prende il sopravvento con la sua qualità di palleggio. Decisivo Di Gregorio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Real Madrid-Juventus 0-0. 43? Spinge ancora il Real Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

