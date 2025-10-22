LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Tudor lancia McKennie titolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 20.47 Questo sarà la 22esima sfida tra Real Madrid e Juventus in Coppa dei CampioniUEFA Champions League – solo Bayern Monaco e Real Madrid si sono sfidate più volte tra le due competizioni (28). 20.42 Vinicius si troverà Kalulu davanti, mentre Mbappé sarà nella morsa di Gatti e Rugani. 20.37 Yildiz agirà dietro la punta. McKennie e Thuram saranno ai lati di Koopmeiners. 20.32 Tudor sceglie la via conservativa 5 centrali in campo Gatti, Rugani, Kelly e Kalulu. Chiaro l’obiettivo, non rischiare nulla. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

