LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | occasione per McKennie!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 15? Destro secco di Gatti che chiama alla respinta il portiere. 13? Vlahovic estremamente attivo, grande prima parte di partita per il serbo. 11? Destro di McKennie, respinge Courtois. 9? Real Madrid che ora prova a chiudere in area di rigore la Juventus. 7? Kalulu prova il cross, anticipato Vlahovic. 5? Fallo in attacco di Vlahovic. 3? Juventus che prova ad alzare subito i ritmi. 1? Inizia la partita! 20.57 Scendono in campo i giocatori, inno della Champions League in corso. 20.52 Rugani gioca fresco di rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League: in campo Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Tudor e Juric sotto esame Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it
DIRETTA Champions, Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga: segui la cronaca LIVE - Il Real Madrid di Alonso affronta la Juve di Tudor e l'Atalanta sfida lo Slavia Praga in Champions. Riporta calciomercato.it
Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Riporta stadiosport.it