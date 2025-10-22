LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | occasione per McKennie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 15? Destro secco di Gatti che chiama alla respinta il portiere. 13? Vlahovic estremamente attivo, grande prima parte di partita per il serbo. 11? Destro di McKennie, respinge Courtois. 9? Real Madrid che ora prova a chiudere in area di rigore la Juventus. 7? Kalulu prova il cross, anticipato Vlahovic. 5? Fallo in attacco di Vlahovic. 3? Juventus che prova ad alzare subito i ritmi. 1? Inizia la partita! 20.57 Scendono in campo i giocatori, inno della Champions League in corso. 20.52 Rugani gioca fresco di rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

