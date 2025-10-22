LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-SLAVIA PRAGA DALLE 21.00 21.49 Resistenza bianconera, buon inizio ma poi il Real Madrid prende il sopravvento con la sua qualità di palleggio. Decisivo Di Gregorio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Real Madrid-Juventus 0-0. 43? Spinge ancora il Real Madrid. 41? Militao dalla distanza spara alto dopo una azione mostruosa di Mbappé. 39? DI GREGORIO mostruoso su Mbappé. Miracolo dopo un tiro a botta sicura. 37? Guler con il destro non spaventa Di Gregorio. 35? Yildiz non sta trovando lo spazio giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it
