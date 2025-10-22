LIVE Monviso-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | possibile turn-over per le Pantere?

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della 13ma giornata di serie A1 femminile di volley tra Wash4Green Monviso e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. E’ un mercoledì da grandi firme per il volley femminile italiano, con due partite di alto profilo che promettono spettacolo e intensità. In campo tre potenze del campionato e una squadra che sogna di sovvertire i pronostici. Riflettori puntati su Monviso–Conegliano e Scandicci–Milano, anticipi della 13ª giornata di Serie A1, riprogrammata per via del Mondiale per Club di dicembre, che vedrà impegnate proprio Conegliano e Scandicci, finaliste della scorsa Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

