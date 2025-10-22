LIVE Monviso-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | tutto facile per l’Imoco agganciata Novara in cima alla classifica
21.24 Conegliano spegne tutte le voci di crisi che si erano generate dopo il K.O in supercoppa contro Milano. La compagine guidata da Daniele Santarelli spazza via Monviso con un netto 3-0, giunto grazie ad una grande solidità difensiva e ad un cinico reparto offensivo. Quest'ultimo viene comandato da Gabi (16 punti), Haak (16 punti) e Lubian (14 punti). Per le padroni di casa di Pinerolo a risaltare è Anna Davyskiba, autrice di 11 punti che hanno reso la vita difficile alle ospiti quantomeno nel secondo set.
